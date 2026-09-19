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Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)

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Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362109
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)
16 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х8
Вес, кг.
1.01

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)

Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A) - по цене 16080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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