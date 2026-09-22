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Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor

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Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 610 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
21 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, пассивный PoE-инжектор, монтажные комплекты (мачта/стена), кабель питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная, на мачту
Зона покрытия, м2
900
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor

Уличная управляемая точка доступа бизнес-класса стандарта Wi-Fi 6 с узким сектором излучения в 30 градусов. Предназначена для точечной передачи стабильного сигнала на дальние дистанции (складские пролёты, парковки, коридоры) и легко интегрируется в централизованную экосистему Omada SDN.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, пассивный PoE-инжектор, монтажные комплекты (мачта/стена), кабель питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Поддержка PoE
802.3at
Развернуть
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная, на мачту
Зона покрытия, м2
900
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная управляемая точка доступа бизнес-класса стандарта Wi-Fi 6 с узким сектором излучения в 30 градусов. Предназначена для точечной передачи стабильного сигнала на дальние дистанции (складские пролёты, парковки, коридоры) и легко интегрируется в централизованную экосистему Omada SDN.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor - по цене 21610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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