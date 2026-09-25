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Точка доступа TP-Link EAP770 купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP770

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
10 Гбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP770 - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP770 - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP770 - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP770 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 570 руб. 
Начислим 490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Точка доступа TP-Link EAP770
30 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
10 Гбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
180
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.4

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP770

Точка доступа TP-Link — современное решение для стабильного Wi-Fi-подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и трёх диапазонов — 2,4, 5 и 6 ГГц — обеспечивает максимальную скорость соединения до 10 688 Мбит/с. Шесть внутренних антенн помогают эффективно организовать беспроводное покрытие площадью до 180 м?. Модель работает в режиме точки доступа и поддерживает питание PoE по стандарту 802.3bt, что упрощает размещение устройства. Белый корпус весом всего 0,75 кг подходит для настенной или потолочной установки и аккуратно вписывается в интерьер. Для подключения предусмотрен 1 порт LAN.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP770




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
10 Гбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Развернуть
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
180
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link — современное решение для стабильного Wi-Fi-подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и трёх диапазонов — 2,4, 5 и 6 ГГц — обеспечивает максимальную скорость соединения до 10 688 Мбит/с. Шесть внутренних антенн помогают эффективно организовать беспроводное покрытие площадью до 180 м?. Модель работает в режиме точки доступа и поддерживает питание PoE по стандарту 802.3bt, что упрощает размещение устройства. Белый корпус весом всего 0,75 кг подходит для настенной или потолочной установки и аккуратно вписывается в интерьер. Для подключения предусмотрен 1 порт LAN.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Точка доступа TP-Link EAP770 - по цене 30570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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