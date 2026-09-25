Точка доступа TP-Link EAP683 UR
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 510 руб.
В наличии
Код товара: 723658
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23 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа ,блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Зона покрытия, м2
185
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP683 UR
Точка доступа TP-Link — производительное решение для организации Wi-Fi внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax) и двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4804 Мбит/с, а проводное подключение работает на скорости до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 8 внутренними антеннами и одним LAN-портом. Потолочная установка помогает аккуратно разместить устройство в интерьере, а белый корпус и вес 0,69 кг делают его практичным вариантом для внутреннего помещения. Режим работы — точка доступа.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа ,блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Развернуть
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Зона покрытия, м2
185
Страна производитель
Китай
Точка доступа TP-Link — производительное решение для организации Wi-Fi внутри помещения. Поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax) и двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4804 Мбит/с, а проводное подключение работает на скорости до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 8 внутренними антеннами и одним LAN-портом. Потолочная установка помогает аккуратно разместить устройство в интерьере, а белый корпус и вес 0,69 кг делают его практичным вариантом для внутреннего помещения. Режим работы — точка доступа.
Купить Точка доступа TP-Link EAP683 UR - по цене 23510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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