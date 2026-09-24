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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 1
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 4
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 570 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723297
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
35 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max

Точка доступа Ubiquiti с поддержкой Wi?Fi 7 (802.11be) — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Трёхдиапазонная работа на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц помогает гибко распределять нагрузку между доступными диапазонами, а 8 внутренних антенн обеспечивают широкую зону покрытия до 160 м?. Скорость передачи по проводному подключению достигает 2500 Мбит/с, поэтому точка доступа подходит для сетей с высокой нагрузкой. Поддержка PoE 802.3at упрощает подключение и размещение устройства: его можно установить на стене или потолке, используя единственный LAN-порт. Вес 0,68 кг делает модель удобной для аккуратного монтажа внутри помещения.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
160
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti с поддержкой Wi?Fi 7 (802.11be) — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Трёхдиапазонная работа на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц помогает гибко распределять нагрузку между доступными диапазонами, а 8 внутренних антенн обеспечивают широкую зону покрытия до 160 м?. Скорость передачи по проводному подключению достигает 2500 Мбит/с, поэтому точка доступа подходит для сетей с высокой нагрузкой. Поддержка PoE 802.3at упрощает подключение и размещение устройства: его можно установить на стене или потолке, используя единственный LAN-порт. Вес 0,68 кг делает модель удобной для аккуратного монтажа внутри помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max – стоимость товара 35570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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