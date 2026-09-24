Wi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
Оригинальный товар
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Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 470 руб.
В наличии
Код товара: 723207
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Загружаем...
21 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Комплектация
роутер, адаптер питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Зона покрытия, м2
200
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
Wi?Fi точка доступа MikroTik — компактное решение для организации беспроводной сети внутри помещения. Поддержка Wi?Fi 6 (802.11ax) и двух диапазонов — 2,4 и 5 ГГц — позволяет выбирать подходящую частоту для подключения устройств. Модель оснащена четырьмя внутренними антеннами без внешних элементов и рассчитана на потолочную установку. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер. Для подключения проводных устройств предусмотрены 2 LAN-порта со скоростью передачи до 100 Мбит/с. Точка доступа поддерживает питание по PoE стандартов 802.3af и 802.3at, работает в режиме точки доступа и предусматривает поддержку SIM-карты для 3G/4G/5G.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Цвет
белый
Комплектация
роутер, адаптер питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество внешних антенн
0
Развернуть
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Зона покрытия, м2
200
Страна производитель
Китай
Wi?Fi точка доступа MikroTik — компактное решение для организации беспроводной сети внутри помещения. Поддержка Wi?Fi 6 (802.11ax) и двух диапазонов — 2,4 и 5 ГГц — позволяет выбирать подходящую частоту для подключения устройств. Модель оснащена четырьмя внутренними антеннами без внешних элементов и рассчитана на потолочную установку. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер. Для подключения проводных устройств предусмотрены 2 LAN-порта со скоростью передачи до 100 Мбит/с. Точка доступа поддерживает питание по PoE стандартов 802.3af и 802.3at, работает в режиме точки доступа и предусматривает поддержку SIM-карты для 3G/4G/5G.
Купить Wi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E - по цене 21470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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