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Точка доступа TP-Link EAP720 купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP720

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5012 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP720 - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP720 - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP720 - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP720 - фото 4
  • Точка доступа TP-Link EAP720 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723659
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP720
17 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Цвет
белый
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5012 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP720

TP-Link Omada EAP720 - потолочная/настенная двухдиапазонная (2.4 и 5 GHz) точка доступа класса Enterprise, поддерживающая стандарт Wi-Fi 7 и обеспечивающая скорость соединения до 688 Мбит/с в 2.4 GHz и до 2882 Mbps в 5 ГГц. Оснащена 2.5-гигабитным портом RJ45 с поддержкой PoE+ (802.3at), антенным массивом с усилением 3 dBi. Поддерживает автономную работу и режим управляемой точки доступа. Благодаря функциям MU-MIMO 4x4:4, OFDMA, поддержке каналов шириной 160 MHz, 4096-QAM, MLO, Multi-RUs, AirTime Fairness, QoS, Band Steering, Beamforming, балансировки нагрузки, автоматического управления передатчиком и высококлассному аппаратному обеспечению, может применяться в высоконагруженной среде. Точки доступа TP-Link серии Omada EAP могут объединяться в бесшовные сети, и управляются централизованно с помощью бесплатного ПО / аппаратного контроллера, в возможности которого входит в том числе предоставление портала аутентификации гостевых пользователей.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP720




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Характеристики
Бренд
TP-link
Цвет
белый
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5012 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link Omada EAP720 - потолочная/настенная двухдиапазонная (2.4 и 5 GHz) точка доступа класса Enterprise, поддерживающая стандарт Wi-Fi 7 и обеспечивающая скорость соединения до 688 Мбит/с в 2.4 GHz и до 2882 Mbps в 5 ГГц. Оснащена 2.5-гигабитным портом RJ45 с поддержкой PoE+ (802.3at), антенным массивом с усилением 3 dBi. Поддерживает автономную работу и режим управляемой точки доступа. Благодаря функциям MU-MIMO 4x4:4, OFDMA, поддержке каналов шириной 160 MHz, 4096-QAM, MLO, Multi-RUs, AirTime Fairness, QoS, Band Steering, Beamforming, балансировки нагрузки, автоматического управления передатчиком и высококлассному аппаратному обеспечению, может применяться в высоконагруженной среде. Точки доступа TP-Link серии Omada EAP могут объединяться в бесшовные сети, и управляются централизованно с помощью бесплатного ПО / аппаратного контроллера, в возможности которого входит в том числе предоставление портала аутентификации гостевых пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Точка доступа TP-Link EAP720 - по цене 17020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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