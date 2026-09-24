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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - фото 1
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - фото 2
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 220 руб. 
Начислим 324 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR
20 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Цвет
белый
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR

Точка доступа Ubiquiti U7 Long-Range размещается внутри помещения на стене или потолке. Модель работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивает скорость беспроводного соединения до 4988 Мбит/с и одновременно обслуживает до 300 клиентских устройств. Площадь покрытия сигнала ограничена 160 м?. Поддерживается бесшовный роуминг. Точка доступа Ubiquiti U7 Long-Range управляется через UniFi Controller или мобильное приложение. Питание устройства организуется по витой паре с использованием технологии PoE . Работоспособность точки доступа гарантируется в широком температурном диапазоне – от -30 до 50 °C.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Цвет
белый
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
внутри помещения
Развернуть
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti U7 Long-Range размещается внутри помещения на стене или потолке. Модель работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивает скорость беспроводного соединения до 4988 Мбит/с и одновременно обслуживает до 300 клиентских устройств. Площадь покрытия сигнала ограничена 160 м?. Поддерживается бесшовный роуминг. Точка доступа Ubiquiti U7 Long-Range управляется через UniFi Controller или мобильное приложение. Питание устройства организуется по витой паре с использованием технологии PoE . Работоспособность точки доступа гарантируется в широком температурном диапазоне – от -30 до 50 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR - по цене 20220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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