Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 1
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 2
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 3
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 4
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 200 руб. 
Начислим 436 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723296
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
27 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
1
Поддержка PoE
802.1Q
Размещение
уличное
Установка
потолочная, настенная, на мачту, настольная
Зона покрытия, м2
465
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor

Точка доступа Ubiquiti UniFi U7 Outdoor в белом герметичном, влагозащищенном по стандарту IPX6 корпусе рассчитана на уличную эксплуатацию. Устройство для установки на стену или специальную мачту позволяет подключать к Интернету клиентские устройства, объединяя их локальной сетью на основе Wi-Fi. При одновременном использовании для частотных диапазонов 2.4 и 5 ГГц беспроводной маршрутизатор позволяет получить скорость передачи данных внутри сети до 9288 МБит/сек. Точка доступа для наружной эксплуатации Ubiquiti UniFi U7 Outdoor оснащается Ethernet-портом с пропускной способностью до 2.5 ГБит/сек. Модель предполагает питание через PoE по свободным от передачи данных линиями витой пары, поэтому к ней не придется тянуть отдельный кабель питания. Настроить маршрутизатор можно в мобильном приложении UniFi.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4324 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.1Q
Размещение
уличное
Установка
потолочная, настенная, на мачту, настольная
Зона покрытия, м2
465
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti UniFi U7 Outdoor в белом герметичном, влагозащищенном по стандарту IPX6 корпусе рассчитана на уличную эксплуатацию. Устройство для установки на стену или специальную мачту позволяет подключать к Интернету клиентские устройства, объединяя их локальной сетью на основе Wi-Fi. При одновременном использовании для частотных диапазонов 2.4 и 5 ГГц беспроводной маршрутизатор позволяет получить скорость передачи данных внутри сети до 9288 МБит/сек. Точка доступа для наружной эксплуатации Ubiquiti UniFi U7 Outdoor оснащается Ethernet-портом с пропускной способностью до 2.5 ГБит/сек. Модель предполагает питание через PoE по свободным от передачи данных линиями витой пары, поэтому к ней не придется тянуть отдельный кабель питания. Настроить маршрутизатор можно в мобильном приложении UniFi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor - по цене 27200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...