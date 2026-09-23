Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб.
В наличии
Код товара: 627236
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х6
Вес, кг.
2.04
Описание товара Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
MikroTik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD) двухдиапазонная всенаправленная точка доступа Wi-Fi 6 от MikroTik для дома и офиса.
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MikroTik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD) двухдиапазонная всенаправленная точка доступа Wi-Fi 6 от MikroTik для дома и офиса.
Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - по цене 15030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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