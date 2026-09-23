Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)
Nova EX12 - это система AX3000 Wi-Fi 6. EX12 обеспечивает надежное покрытие Wi-Fi благодаря четырем независимым беспроводным усилителям и технологии формирования луча. По сравнению с продуктами X1800 Wi-Fi 6, EX12 работает по технологии Wi-Fi 6 со скоростью до 2976 Мбит/с, что улучшено на 66%. Двухдиапазонный дизайн AX3000 Wi-Fi 6 и полная поддержка гигабитного порта позволяют в полной мере использовать ваши услуги высокоскоростной широкополосной связи. Он оснащен мощным 4-ядерным процессором с частотой 1.7 ГГц и объемом памяти 256 МБ, что позволяет обрабатывать большее количество обращений к терминальным устройствам. Все терминалы могут одновременно пользоваться высокоскоростным Wi-Fi, низкой задержкой для онлайн-игр и плавным видео 4K и приложениями VR HD. Он обладает характеристиками простой установки и позволяет автоматически подключаться к сети и подключать кнопки MESH. Благодаря бесперебойному роумингу по всему дому EX12 создает высокоскоростную и интеллектуальную сетевую систему беспроводной связи Mesh для всей семьи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 790 руб.3698 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650-Desktop
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитТочка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
-
В наличииЦена 15 300 руб.3825 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
-
В наличииЦена 15 840 руб.3960 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD...
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)
-
В наличииЦена 16 280 руб.4070 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 16 710 руб.4178 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)
-
В наличииЦена 16 800 руб.4200 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP720
-
В наличииЦена 17 000 руб.4250 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
-
В наличииЦена 19 470 руб.4868 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
-
В наличииЦена 19 960 руб.4990 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)