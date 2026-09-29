Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — это надёжное решение для создания стабильной беспроводной сети в офисе или дома. Модель работает в одном диапазоне 2.4 ГГц, что обеспечит широкое покрытие сигнала даже сквозь стены и перегородки. Поддержка стандарта Wi-Fi 4 (802.11n) позволяет уверенно передавать данные для повседневных задач — серфинга, почты, общения и обмена файлами. Скорость по проводному подключению до 100 Мбит/с подойдёт для небольших офисов или квартир. Одна внешняя антенна усиливает сигнал для более стабильной связи. Один LAN-порт позволяет быстро интегрировать устройство в существующую сеть. Точка доступа выполнена в практичном корпусе весом 1,795 кг — она надёжно держится на месте и подойдёт для стационарной установки. Простое и понятное решение для тех, кому важно обеспечить качественное Wi-Fi-покрытие без лишних сложностей.
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