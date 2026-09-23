Точка доступа TP-Link EAP615-Wall
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точки доступа Wi-Fi
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512796
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точки доступа Wi-Fi
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
330
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP615-Wall
Точка доступа TP-Link EAP615-Wall
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Точки доступа Wi-Fi
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Страна производитель
Китай
Точка доступа TP-Link EAP615-Wall
Точка доступа TP-Link EAP615-Wall - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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