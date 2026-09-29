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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый

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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 5
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257452
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый
8 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
1.35

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый

MikroTik cAP ac - эффективная и мощная беспроводная точка доступа, которая будет отлично смотреться как на стене, так и на потолке. Радиомодуль 802.11ac MIMO 2х2 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), а также устаревшие стандарты, и обеспечивает покрытие сигналом во все стороны. Несмотря на наличие у радиомодуля режима репитера, два Ethernet-порта позволят вам расширить сеть при помощи кабелей, даже если потребуется питание по PoE. И это благодаря тому, что cAP ac поддерживает питание по 802.3af/at PoE на первом порту и раздачу Passive PoE на втором. Это многофункциональное устройство с изящным корпусом, которое может стать ещё более незаметным при нажатии кнопки, отключающей звуки и светодиоды. Её можно также перенастроить на запуск любого скрипта RouterOS. Точка доступа поставляется с двумя корпусами, так что вы можете выбрать дизайн, который больше нравится.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik cAP ac - эффективная и мощная беспроводная точка доступа, которая будет отлично смотреться как на стене, так и на потолке. Радиомодуль 802.11ac MIMO 2х2 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), а также устаревшие стандарты, и обеспечивает покрытие сигналом во все стороны. Несмотря на наличие у радиомодуля режима репитера, два Ethernet-порта позволят вам расширить сеть при помощи кабелей, даже если потребуется питание по PoE. И это благодаря тому, что cAP ac поддерживает питание по 802.3af/at PoE на первом порту и раздачу Passive PoE на втором. Это многофункциональное устройство с изящным корпусом, которое может стать ещё более незаметным при нажатии кнопки, отключающей звуки и светодиоды. Её можно также перенастроить на запуск любого скрипта RouterOS. Точка доступа поставляется с двумя корпусами, так что вы можете выбрать дизайн, который больше нравится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый – стоимость товара 8310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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