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Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB купить с доставкой в Москве
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Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB

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Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 1
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 2
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 3
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 4
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 5
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 6
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 7
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2400 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 1
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 2
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 3
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 4
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 5
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 6
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 7
  • Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB
10 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа MikroTik NetBox 5 ax (L11UG-5HaxD-NB); блок питания 24 В, 1,2 А; металлический хомут; набор креплений; гигабитный PoE-инжектор.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2400 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB

Точка доступа Mikrotik NetBox 5 — это уличная платформа, работающая в качестве точки доступа/CPE/точки-точки с мощным радиомодулем WiFi 6 5 ГГц в стандарте двойной цепи 802.11a/n/ac/ax. Он оснащен гнездовыми разъемами RP-SMA, которые позволяют создавать универсальные всенаправленные точки доступа и эффективные соединения «точка-точка». NetBox 5 ax оснащен погодоустойчивым корпусом и имеет современный процессор Qualcomm Maple на базе архитектуры ARM, 256 МБ оперативной памяти, порт USB 2.0 для дополнительного накопителя или других нужд и порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 МБ/ с входом PoE. Предыдущая версия также включает функцию звукового сигнала для различных сигналов тревоги или творческих выходов. Корпус NetBox 5 ax был разработан, чтобы облегчить жизнь администраторов. Корпус легко открывается одной рукой. В нижней части, спрятанной за защитной дверцей, расположены выходы Ethernet. Устройство оснащено металлической монтажной лентой для облегчения установки на башню/стойку, а также в комплект входит отдельный держатель на DIN-рейку. Устройство оснащено программным обеспечением MikroTik RouterOS Level 4 и питается от PoE 18–28 В постоянного тока. В комплект поставки устройства входит гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24 В 1,2 А, держатель для DIN-рейки и ремень для крепления на опоре.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа MikroTik NetBox 5 ax (L11UG-5HaxD-NB); блок питания 24 В, 1,2 А; металлический хомут; набор креплений; гигабитный PoE-инжектор.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2400 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik NetBox 5 — это уличная платформа, работающая в качестве точки доступа/CPE/точки-точки с мощным радиомодулем WiFi 6 5 ГГц в стандарте двойной цепи 802.11a/n/ac/ax. Он оснащен гнездовыми разъемами RP-SMA, которые позволяют создавать универсальные всенаправленные точки доступа и эффективные соединения «точка-точка». NetBox 5 ax оснащен погодоустойчивым корпусом и имеет современный процессор Qualcomm Maple на базе архитектуры ARM, 256 МБ оперативной памяти, порт USB 2.0 для дополнительного накопителя или других нужд и порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 МБ/ с входом PoE. Предыдущая версия также включает функцию звукового сигнала для различных сигналов тревоги или творческих выходов. Корпус NetBox 5 ax был разработан, чтобы облегчить жизнь администраторов. Корпус легко открывается одной рукой. В нижней части, спрятанной за защитной дверцей, расположены выходы Ethernet. Устройство оснащено металлической монтажной лентой для облегчения установки на башню/стойку, а также в комплект входит отдельный держатель на DIN-рейку. Устройство оснащено программным обеспечением MikroTik RouterOS Level 4 и питается от PoE 18–28 В постоянного тока. В комплект поставки устройства входит гигабитный PoE-инжектор, блок питания 24 В 1,2 А, держатель для DIN-рейки и ремень для крепления на опоре.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Точка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB - по цене 10710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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