Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall
Точка доступа TP-Link EAP230-Wall представляет собой компактное встраиваемое решение для использования в коммерческой сфере – например, в офисах, гостинницах или торговых залах. Благодаря своим особенностям данная модель может стать отличным выбором для обеспечения клиентов высокоскоростным беспроводным доступом к сети Интернет. Отличительной особенностью устройства является возможность одновременной работы в диапазоне 2.4 и 5 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11ac/n может обеспечить высокую производительность – вплоть до 867 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением.
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