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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408042
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х5
Вес, г.
210

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall

Точка доступа TP-Link EAP230-Wall представляет собой компактное встраиваемое решение для использования в коммерческой сфере – например, в офисах, гостинницах или торговых залах. Благодаря своим особенностям данная модель может стать отличным выбором для обеспечения клиентов высокоскоростным беспроводным доступом к сети Интернет. Отличительной особенностью устройства является возможность одновременной работы в диапазоне 2.4 и 5 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11ac/n может обеспечить высокую производительность – вплоть до 867 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP230-Wall




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link EAP230-Wall представляет собой компактное встраиваемое решение для использования в коммерческой сфере – например, в офисах, гостинницах или торговых залах. Благодаря своим особенностям данная модель может стать отличным выбором для обеспечения клиентов высокоскоростным беспроводным доступом к сети Интернет. Отличительной особенностью устройства является возможность одновременной работы в диапазоне 2.4 и 5 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11ac/n может обеспечить высокую производительность – вплоть до 867 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также антеннами с большим усилением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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