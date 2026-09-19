Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA1201
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
В наличии
Код товара: 365724
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
880
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA1201
Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA1201
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA1201
Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA1201 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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