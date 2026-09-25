Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S
Tenda IP-COM CPE6S — это мощная наружная точка доступа, разработанная для создания беспроводных интернет-сетей и систем видеонаблюдения CCTV. Уникальная возможность работы в режимах как точки-точки (PtP), так и точки-многоточки (PtMP) делает её универсальным решением для различных коммуникационных задач. CPE6S обеспечивает высокую скорость передачи данных до 876 Мбит/с, что гарантирует быстрое и стабильное беспроводное интернет-соединение или передачу видеопотоков без задержек и потерь. Это делает её идеальным выбором для использования в условиях, требующих высокой пропускной способности и надежности. Одной из ключевых особенностей CPE6S является поддержка технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет устанавливать точку доступа даже в местах, где нет доступа к электрическим розеткам, используя стандартный сетевой кабель RJ45 для подачи питания и передачи данных. Основные характеристики: Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 5 ГГц Тип разъема: RJ45 Назначение: для сетевого оборудования Это надежное и эффективное решение для создания беспроводных сетей, обеспечивающее высокую скорость передачи данных и гибкость в установке, что делает её незаменимой в современных условиях эксплуатации.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP223
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитWi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1...
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый
-
В наличииЦена 9 100 руб.2275 руб. в СплитТочка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
-
В наличииЦена 9 320 руб.2330 руб. в СплитТочка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитТочка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S