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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257477
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый

Благодаря минималистичному дизайну EAP115-Wall отлично подойдёт к деловому интерьеру. Внешний корпус устройства обладает толщиной всего в 11 мм. Благодаря поддержке Power over Ethernet 802.3af устройству не потребуются дополнительные провода. Просто подключите кабель Ethernet с PoE, и всё будет готово. Точка доступа EAP в каждой комнате обеспечит надёжный сигнал и позволит гостям подключаться к отдельной сети Wi-Fi. Управляйте и посматривайте состояние сотен точек доступа EAP из одного места. Программный контроллер Omada обладает простым интерфейсом управления, который не требует спечиального обучения. Портал аутентификации обеспечивает удобную аутентификацию для гостей Wi-Fi. Выберите тип аутентификации из списка и создайте уникальную страницу для рекламы ваших услуг.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря минималистичному дизайну EAP115-Wall отлично подойдёт к деловому интерьеру. Внешний корпус устройства обладает толщиной всего в 11 мм. Благодаря поддержке Power over Ethernet 802.3af устройству не потребуются дополнительные провода. Просто подключите кабель Ethernet с PoE, и всё будет готово. Точка доступа EAP в каждой комнате обеспечит надёжный сигнал и позволит гостям подключаться к отдельной сети Wi-Fi. Управляйте и посматривайте состояние сотен точек доступа EAP из одного места. Программный контроллер Omada обладает простым интерфейсом управления, который не требует спечиального обучения. Портал аутентификации обеспечивает удобную аутентификацию для гостей Wi-Fi. Выберите тип аутентификации из списка и создайте уникальную страницу для рекламы ваших услуг.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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