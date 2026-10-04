Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 430 руб.
В наличии
Код товара: 287949
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Загружаем...
46 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х14
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL)
Точка доступа Mikrotik RBLHGG-5acD-XL получила интегрированную решетчатую антенну. Подобная конструкция снижает ветровую нагрузку при эксплуатации оборудования. Предназначено данное оснащение для размещения в уличных условиях. Монтаж этого оборудования выполняется на стене здания. В коробке покупатель найдет крепления, применяемые для фиксации устройства.
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Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Точка доступа Mikrotik RBLHGG-5acD-XL получила интегрированную решетчатую антенну. Подобная конструкция снижает ветровую нагрузку при эксплуатации оборудования. Предназначено данное оснащение для размещения в уличных условиях. Монтаж этого оборудования выполняется на стене здания. В коробке покупатель найдет крепления, применяемые для фиксации устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 46430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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