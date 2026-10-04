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Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL)

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Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 430 руб. 
Начислим 743 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL)
46 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х14
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL)

Точка доступа Mikrotik RBLHGG-5acD-XL получила интегрированную решетчатую антенну. Подобная конструкция снижает ветровую нагрузку при эксплуатации оборудования. Предназначено данное оснащение для размещения в уличных условиях. Монтаж этого оборудования выполняется на стене здания. В коробке покупатель найдет крепления, применяемые для фиксации устройства.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik RBLHGG-5acD-XL получила интегрированную решетчатую антенну. Подобная конструкция снижает ветровую нагрузку при эксплуатации оборудования. Предназначено данное оснащение для размещения в уличных условиях. Монтаж этого оборудования выполняется на стене здания. В коробке покупатель найдет крепления, применяемые для фиксации устройства.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG XL 5 ac (RBLHGG-5ACD-XL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 46430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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