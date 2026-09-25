Top.Mail.Ru
Коммутатор Tenda TEG2226F купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tenda TEG2226F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda TEG2226F - фото 1
Коммутатор Tenda TEG2226F - фото 2
Коммутатор Tenda TEG2226F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Tenda TEG2226F - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG2226F - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG2226F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEG2226F
9 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х8
Вес, кг.
2.4

Описание товара Коммутатор Tenda TEG2226F

Управляемый коммутатор Tenda рассчитан на серьёзные задачи: 24 порта RJ45 дают простор для масштабирования сети, а два SFP-порта по 1 Гбит/с позволят быстро интегрировать оптические сегменты или организовать высокоскоростные соединения между узлами. Уровень L2 открывает расширенные возможности управления, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at значительно упрощает питание совместимых устройств прямо через кабель. Впечатляющая таблица на 8000 MAC-адресов справится даже с крупными сетями, а настольный форм-фактор идеально впишется в современный офис или мини-атс. 2,5 кг веса — оптимально для устойчивой установки и лёгкой транспортировки. Коммутатор Tenda создан для стабильной работы и гибких задач профессионального уровня.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG2226F




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Tenda рассчитан на серьёзные задачи: 24 порта RJ45 дают простор для масштабирования сети, а два SFP-порта по 1 Гбит/с позволят быстро интегрировать оптические сегменты или организовать высокоскоростные соединения между узлами. Уровень L2 открывает расширенные возможности управления, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at значительно упрощает питание совместимых устройств прямо через кабель. Впечатляющая таблица на 8000 MAC-адресов справится даже с крупными сетями, а настольный форм-фактор идеально впишется в современный офис или мини-атс. 2,5 кг веса — оптимально для устойчивой установки и лёгкой транспортировки. Коммутатор Tenda создан для стабильной работы и гибких задач профессионального уровня.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор Tenda TEG2226F - по цене 9510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...