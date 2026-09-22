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Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM

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Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM
10 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, винты для крепления в стойку (4 шт.), крепления в стойку (2 шт.), резиновые ножки (4 шт.), набор болтов, руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х21х9
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM

Коммутатор SNR представляет собой высококачественное сетевое оборудование, идеально подходящее для организации надежной и производительной инфраструктуры. Этот управляемый коммутатор поддерживает второй уровень коммутации (L2), что позволяет эффективно распределять и администрировать сетевой трафик. Устройство оснащено 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, обеспечивая гибкие возможности подключения. Порты SFP поддерживают скорость до 1 Гбит/с, в то время как базовая скорость передачи данных остальных портов составляет 10/100/1000 Мбит/сек. Это делает коммутатор SNR отличным решением для сетей, требующих высокой пропускной способности. Коммутатор поддерживает технологию PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что позволяет питать подключенные устройства прямо через Ethernet-кабель. Эта функция особенно полезна при организации сетей в офисах или складских помещениях, где необходимо подключение IP-камер, точек доступа и других устройств без использования дополнительных адаптеров питания. С форм-фактором "настольный", данный коммутатор имеет компактные размеры, что облегчает его установку в ограниченном пространстве. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, коммутатор обеспечивает надежное и эффективное управление большим числом подключений. Производится в России, что гарантирует высокое качество и соответствие всем необходимым стандартам. Бренд SNR известен своей надежностью и передовыми технологиями, что делает данный коммутатор отличным выбором для построения современных и масштабируемых сетевых решений.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, винты для крепления в стойку (4 шт.), крепления в стойку (2 шт.), резиновые ножки (4 шт.), набор болтов, руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Коммутатор SNR представляет собой высококачественное сетевое оборудование, идеально подходящее для организации надежной и производительной инфраструктуры. Этот управляемый коммутатор поддерживает второй уровень коммутации (L2), что позволяет эффективно распределять и администрировать сетевой трафик. Устройство оснащено 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, обеспечивая гибкие возможности подключения. Порты SFP поддерживают скорость до 1 Гбит/с, в то время как базовая скорость передачи данных остальных портов составляет 10/100/1000 Мбит/сек. Это делает коммутатор SNR отличным решением для сетей, требующих высокой пропускной способности. Коммутатор поддерживает технологию PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что позволяет питать подключенные устройства прямо через Ethernet-кабель. Эта функция особенно полезна при организации сетей в офисах или складских помещениях, где необходимо подключение IP-камер, точек доступа и других устройств без использования дополнительных адаптеров питания. С форм-фактором "настольный", данный коммутатор имеет компактные размеры, что облегчает его установку в ограниченном пространстве. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, коммутатор обеспечивает надежное и эффективное управление большим числом подключений. Производится в России, что гарантирует высокое качество и соответствие всем необходимым стандартам. Бренд SNR известен своей надежностью и передовыми технологиями, что делает данный коммутатор отличным выбором для построения современных и масштабируемых сетевых решений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM - по цене 10320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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