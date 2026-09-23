Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)
Коммутатор D-Link DGS-1100-24V2/A2A поддерживает точную настройку через приложение D-Link Network Assistant или через web-интерфейс для оптимального соответствия решаемым задачам. Модель осуществляет коммутацию с предварительным хранением по методу store and forward и служит для объединения сетевых устройств в локальную сеть. В ней предусмотрено 24 Ethernet-разъема с поддержкой скоростей передачи данных 100-1000 ГБит/с. Коммутатор D-Link DGS-1100-24V2/A2A с настольным корпусом черного цвета получает таблицу МАС-адресов на 8000 позиций, за счет которой достигается соответствие МАС-адреса устройства и порта, через который осуществляется передача данных. Модель с возможностью монтажа в стойку демонстрирует энергопотребление в пределах 15.9 Вт и является удачным решением для организации или масштабирования локальной сети в офисе или на предприятии.
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