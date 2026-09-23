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Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)

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Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A) - фото 1
Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)
11 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х10
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)

Коммутатор D-Link DGS-1100-24V2/A2A поддерживает точную настройку через приложение D-Link Network Assistant или через web-интерфейс для оптимального соответствия решаемым задачам. Модель осуществляет коммутацию с предварительным хранением по методу store and forward и служит для объединения сетевых устройств в локальную сеть. В ней предусмотрено 24 Ethernet-разъема с поддержкой скоростей передачи данных 100-1000 ГБит/с. Коммутатор D-Link DGS-1100-24V2/A2A с настольным корпусом черного цвета получает таблицу МАС-адресов на 8000 позиций, за счет которой достигается соответствие МАС-адреса устройства и порта, через который осуществляется передача данных. Модель с возможностью монтажа в стойку демонстрирует энергопотребление в пределах 15.9 Вт и является удачным решением для организации или масштабирования локальной сети в офисе или на предприятии.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1100-24V2/A2A поддерживает точную настройку через приложение D-Link Network Assistant или через web-интерфейс для оптимального соответствия решаемым задачам. Модель осуществляет коммутацию с предварительным хранением по методу store and forward и служит для объединения сетевых устройств в локальную сеть. В ней предусмотрено 24 Ethernet-разъема с поддержкой скоростей передачи данных 100-1000 ГБит/с. Коммутатор D-Link DGS-1100-24V2/A2A с настольным корпусом черного цвета получает таблицу МАС-адресов на 8000 позиций, за счет которой достигается соответствие МАС-адреса устройства и порта, через который осуществляется передача данных. Модель с возможностью монтажа в стойку демонстрирует энергопотребление в пределах 15.9 Вт и является удачным решением для организации или масштабирования локальной сети в офисе или на предприятии.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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