Коммутатор TP-Link TL-SG1008MP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295092
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
2.06
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1008MP
TL-SG1008MP – это 8-портовый гигабитный коммутатор с возможностью размещения на столе или в стойке, все 8 портов которого поддерживают PoE+. Он позволяет легко расширять проводную сеть, передавая питание и данные по кабелю Ethernet. Благодаря максимальному бюджету PoE до 126 Вт и до 30 Вт на порт TL-SG1008MP может питать такие устройства, как Wi-Fi точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. Благодаря режиму энергосбережения TL-SG1008MP может сохранять до 75% энергии, что делает его экономичным и экологичным решением для корпоративной сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 340 руб.3085 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SF1048)
-
В наличииЦена 12 540 руб.3135 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2008P
-
В наличииЦена 12 710 руб.3178 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
-
В наличииЦена 12 830 руб.3208 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024DE
-
В наличииЦена 13 280 руб.3320 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитWi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 920 руб.3480 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 020 руб.3505 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 130 руб.3533 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
TL-SG1008MP – это 8-портовый гигабитный коммутатор с возможностью размещения на столе или в стойке, все 8 портов которого поддерживают PoE+. Он позволяет легко расширять проводную сеть, передавая питание и данные по кабелю Ethernet. Благодаря максимальному бюджету PoE до 126 Вт и до 30 Вт на порт TL-SG1008MP может питать такие устройства, как Wi-Fi точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. Благодаря режиму энергосбережения TL-SG1008MP может сохранять до 75% энергии, что делает его экономичным и экологичным решением для корпоративной сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link TL-SG1008MP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1008MP