Коммутатор TP-Link SG2008P
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
В наличии
Код товара: 723698
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12 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2008P
TP-Link представил настольный настраиваемый коммутатор уровня L2 с восемью портами RJ45 — гибкое решение для современных офисов и рабочих групп. Устройство поддерживает стандарты PoE 802.3af и 802.3at, что позволяет легко запитывать совместимые устройства прямо через сетевой кабель — экономя время на прокладке проводов. Два SFP-порта дают скорость до 1 Гбит/с, обеспечивая быстрые резервные каналы или уверенное подключение к оптоволоконным сетям. Продвинутая таблица MAC-адресов на 8000 записей подходит даже для больших сетевых инфраструктур. Gigabit-порты работают на скорости до 1000 Мбит/сек, гарантируя стабильное и быстрое соединение для всех ваших задач.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
TP-Link представил настольный настраиваемый коммутатор уровня L2 с восемью портами RJ45 — гибкое решение для современных офисов и рабочих групп. Устройство поддерживает стандарты PoE 802.3af и 802.3at, что позволяет легко запитывать совместимые устройства прямо через сетевой кабель — экономя время на прокладке проводов. Два SFP-порта дают скорость до 1 Гбит/с, обеспечивая быстрые резервные каналы или уверенное подключение к оптоволоконным сетям. Продвинутая таблица MAC-адресов на 8000 записей подходит даже для больших сетевых инфраструктур. Gigabit-порты работают на скорости до 1000 Мбит/сек, гарантируя стабильное и быстрое соединение для всех ваших задач.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор TP-Link SG2008P - по цене 12540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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