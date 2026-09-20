Коммутатор TP-Link TL-SG1210MPE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1210MPE
TL-SG1210MPE полностью совместим с устройствами PoE, такими как IP-камеры, точки доступа, IP-телефоны. Также он работает с проводными устройствами без PoE, такими как ПК, принтеры и IPTV. Бюджет PoE составляет 30 Вт на порт, а общий бюджет — 123 Вт (данные основаны на лабораторных испытаниях. Фактический бюджет PoE не гарантируется и будет варьироваться в зависимости от ограничений клиента и факторов окружающей среды), что открывает широкий ряд возможностей для видеонаблюдения, офисов, общежитий и малого бизнеса. Также TL-SG1210MPE полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и не только.
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