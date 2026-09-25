Коммутатор TP-Link SG3210
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3210
TP-Link TL-SG3210 выбирают, когда сеть перестает быть "просто раздать интернет" и становится рабочей инфраструктурой. В офисе появляются разные типы трафика и устройств: сотрудники, Wi-Fi, телефония, сервер или NAS, видеонаблюдение через регистратор, IPTV. Если все смешать в одну плоскую сеть, быстро начинаются типовые проблемы - лишние рассылки, нестабильные звонки, хаотичная диагностика и низкая безопасность. TL-SG3210 относится к уровню L2+, то есть дает не только базовые функции управляемого коммутатора (VLAN, QoS, STP), но и расширенные механизмы контроля и защиты сети, которые особенно важны в бизнес-среде. А 2 SFP-слота позволяют построить "правильную" магистраль: оптика между шкафами, аплинк к ядру сети или резервирование схемы подключения.
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