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Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT

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Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 1
Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 2
Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 3
Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 4
Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 5
Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 1
  • Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 2
  • Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 3
  • Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 4
  • Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 5
  • Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627328
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Порты
5
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х9
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT

Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.

Отзывы о товаре Коммутатор Mikrotik CRS305-1G-4S+OUT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Порты
5
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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