Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб.
В наличии
Код товара: 407903
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
100x25x98
Разъёмы/Порты
MicroUSB, RJ-45, USB 2.0 Type-A
Тип устройства
контроллер
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х7
Вес, г.
450
Описание товара Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
Контроллер Omada OC200 обеспечивает мониторинг и управление сетью Omada. Вы сможете осуществлять мониторинг статистики в режиме реального времени, вести графический анализ сетевого трафика, настраивать портал аутентификации, обновлять и перезагружать систему, а также легко масштабировать корпоративную сеть.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A
-
В наличииЦена 12 120 руб.3030 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024DE
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитКоммутатор SNR-S2982G-8T
-
В наличииЦена 12 510 руб.3128 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 12 840 руб.3210 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-FLEX
-
В наличииЦена 13 310 руб.3328 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
-
В наличииЦена 13 540 руб.3385 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1126P-24-250W
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210P
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
100x25x98
Разъёмы/Порты
MicroUSB, RJ-45, USB 2.0 Type-A
Тип устройства
контроллер
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Контроллер Omada OC200 обеспечивает мониторинг и управление сетью Omada. Вы сможете осуществлять мониторинг статистики в режиме реального времени, вести графический анализ сетевого трафика, настраивать портал аутентификации, обновлять и перезагружать систему, а также легко масштабировать корпоративную сеть.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - по цене 12690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный