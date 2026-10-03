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Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный

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Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 1
Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 2
Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 3
Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 1
  • Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 2
  • Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 3
  • Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
12 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
100x25x98
Разъёмы/Порты
MicroUSB, RJ-45, USB 2.0 Type-A
Тип устройства
контроллер
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х7
Вес, г.
450

Описание товара Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный

Контроллер Omada OC200 обеспечивает мониторинг и управление сетью Omada. Вы сможете осуществлять мониторинг статистики в режиме реального времени, вести графический анализ сетевого трафика, настраивать портал аутентификации, обновлять и перезагружать систему, а также легко масштабировать корпоративную сеть.

Отзывы о товаре Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
100x25x98
Разъёмы/Порты
MicroUSB, RJ-45, USB 2.0 Type-A
Тип устройства
контроллер
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Контроллер Omada OC200 обеспечивает мониторинг и управление сетью Omada. Вы сможете осуществлять мониторинг статистики в режиме реального времени, вести графический анализ сетевого трафика, настраивать портал аутентификации, обновлять и перезагружать систему, а также легко масштабировать корпоративную сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный - по цене 12690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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