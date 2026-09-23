Коммутатор Tenda F1126P-24-250W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб.
В наличии
Код товара: 572807
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х40х30
Вес, кг.
3.24
Описание товара Коммутатор Tenda F1126P-24-250W
TEF1126P-24-250W представляет собой Tenda коммутатор питания через Ethernet, который предлагает 24 10/100 Мбит/с базы-tx RJ45 портов, 1 10/100/1000 Мбит/с Base-T RJ45 порта и 11000 Мбит/с базовый-X SFP порт. Порты 1-24 соответствуют стандарту IEEE 802.3af (максимальная выходная мощность: 15,4 Вт) и 802.3atСтандарт (максимальная выходная мощность PoE: 30 Вт). Коммутатор предлагает максимальную выходную мощность PoE 225 Вт и может поставлять питание иОбмен данными с APs, ip-камерами и ip-телефонами через кабели cat5. Он также обеспечивает простые режимы управления, такие как CCTV,VLAN и расширение, чтобы помочь снизить расходы на кабели ip-терминалов, таких как AP и IP-камеры.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 000 руб.3500 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 110 руб.3528 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 14 310 руб.3578 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
-
В наличииЦена 15 160 руб.3790 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 350 руб.3838 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 15 550 руб.3888 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
-
В наличииЦена 15 920 руб.3980 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-3200-28
TEF1126P-24-250W представляет собой Tenda коммутатор питания через Ethernet, который предлагает 24 10/100 Мбит/с базы-tx RJ45 портов, 1 10/100/1000 Мбит/с Base-T RJ45 порта и 11000 Мбит/с базовый-X SFP порт. Порты 1-24 соответствуют стандарту IEEE 802.3af (максимальная выходная мощность: 15,4 Вт) и 802.3atСтандарт (максимальная выходная мощность PoE: 30 Вт). Коммутатор предлагает максимальную выходную мощность PoE 225 Вт и может поставлять питание иОбмен данными с APs, ip-камерами и ip-телефонами через кабели cat5. Он также обеспечивает простые режимы управления, такие как CCTV,VLAN и расширение, чтобы помочь снизить расходы на кабели ip-терминалов, таких как AP и IP-камеры.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - стоимость товара 14350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda F1126P-24-250W