Top.Mail.Ru
Коммутатор Origo OS3126/A1A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Origo OS3126/A1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Origo OS3126/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х7
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор Origo OS3126/A1A

Управляемый коммутатор ORIGO с 24 портами RJ45 и 2 слотами SFP станет мощным центром для офиса или крупной рабочей группы. Благодаря форм-фактору настольного размещения его легко разместить прямо на рабочем столе — без лишних сложностей и затрат места. Поддержка скорости до 1000 Мбит/сек на каждом порту обеспечивает стремительный обмен данными между всеми подключёнными устройствами. Наличие поддержки PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает подключение IP-камер, телефонов и точек доступа без лишних блоков питания — питание и данные идут по одному кабелю. Таблица MAC-адресов на 8000 записей открывает простор для масштабирования вашей сети даже в условиях большого числа пользователей. L2-функциональность подходит для интеллектуального управления трафиком и эффективной организации сетевого пространства.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Origo OS3126/A1A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор ORIGO с 24 портами RJ45 и 2 слотами SFP станет мощным центром для офиса или крупной рабочей группы. Благодаря форм-фактору настольного размещения его легко разместить прямо на рабочем столе — без лишних сложностей и затрат места. Поддержка скорости до 1000 Мбит/сек на каждом порту обеспечивает стремительный обмен данными между всеми подключёнными устройствами. Наличие поддержки PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает подключение IP-камер, телефонов и точек доступа без лишних блоков питания — питание и данные идут по одному кабелю. Таблица MAC-адресов на 8000 записей открывает простор для масштабирования вашей сети даже в условиях большого числа пользователей. L2-функциональность подходит для интеллектуального управления трафиком и эффективной организации сетевого пространства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Origo OS3126/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...