Коммутатор D-Link DES-3200-28
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DES-3200-28
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.
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