Коммутатор Tenda TEG5328F
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 130 руб.
В наличии
Код товара: 511531
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16 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 х 1000 Base-X SFP
Габаритные размеры, мм
440х179х44
Разъёмы/Порты
консольный порт
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
16k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х9
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор Tenda TEG5328F
Сетевой коммутатор с поддержкой функций управления уровня L3. Модель позволяет обеспечить высокопроизводительный сетевой доступ в локальных сетях предприятий и кампусов. Коммутатор оснащен 24 интерфейсами RJ45 Gigabit Ethernet и 4 разъемами Base-X SFP на 1000 Мбит/с. Общая пропускная способность коммутатора составляет 56 Гбит/с. Буферная память 12 Мб отвечает требованиям сетевых приложений при больших всплесках трафика (поиск, IPTV, загрузка P2P), не допуская потери пакетов.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 х 1000 Base-X SFP
Габаритные размеры, мм
440х179х44
Разъёмы/Порты
консольный порт
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
16k
Страна производитель
Китай
Сетевой коммутатор с поддержкой функций управления уровня L3. Модель позволяет обеспечить высокопроизводительный сетевой доступ в локальных сетях предприятий и кампусов. Коммутатор оснащен 24 интерфейсами RJ45 Gigabit Ethernet и 4 разъемами Base-X SFP на 1000 Мбит/с. Общая пропускная способность коммутатора составляет 56 Гбит/с. Буферная память 12 Мб отвечает требованиям сетевых приложений при больших всплесках трафика (поиск, IPTV, загрузка P2P), не допуская потери пакетов.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Коммутатор Tenda TEG5328F – стоимость товара 16130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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