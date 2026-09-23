Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 700 руб.
В наличии
Код товара: 627360
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, инструкция
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х7
Вес, кг.
2.92
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 – управляемое приспособление настольного типа, которое используется для построения и масштабирования сети. На корпусе предусмотрено 28 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с. Модель монтируется в стойку, для этого в комплектации есть необходимая оснастка. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 характеризуется низким энергопотреблением и высоким уровнем защиты. Модель снижает риск проникновения вирусов и нежелательного контента, атак злоумышленников и других веб-опасностей. Технология Auto Voice VLAN обеспечивает приоритет «голосового» трафика. Устройство оптимально для установки и управления в охранных организациях или телекоммуникационных системах.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, инструкция
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 – управляемое приспособление настольного типа, которое используется для построения и масштабирования сети. На корпусе предусмотрено 28 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с. Модель монтируется в стойку, для этого в комплектации есть необходимая оснастка. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 характеризуется низким энергопотреблением и высоким уровнем защиты. Модель снижает риск проникновения вирусов и нежелательного контента, атак злоумышленников и других веб-опасностей. Технология Auto Voice VLAN обеспечивает приоритет «голосового» трафика. Устройство оптимально для установки и управления в охранных организациях или телекоммуникационных системах.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - стоимость товара 15700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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