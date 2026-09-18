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Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб. 
Начислим 262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE
16 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х25х8
Вес, кг.
2.28

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE

TL-SG1016PE – это 16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор, 8 портов которого поддерживают PoE+. Он позволяет легко расширять проводную сеть, передавая питание и данные по кабелю Ethernet. Благодаря максимальному бюджету PoE до 110 Вт и до 30 Вт на порт TL-SG1016PE может питать такие устройства, как Wi-Fi точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. Благодаря режиму энергосбережения TL-SG1016PE может сохранять до 75% энергии, что делает его экономичным и экологичным решением для корпоративной сети. 

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SG1016PE – это 16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор, 8 портов которого поддерживают PoE+. Он позволяет легко расширять проводную сеть, передавая питание и данные по кабелю Ethernet. Благодаря максимальному бюджету PoE до 110 Вт и до 30 Вт на порт TL-SG1016PE может питать такие устройства, как Wi-Fi точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. Благодаря режиму энергосбережения TL-SG1016PE может сохранять до 75% энергии, что делает его экономичным и экологичным решением для корпоративной сети. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE - по цене 16360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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