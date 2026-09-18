Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб.
В наличии
Код товара: 295108
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16 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х25х8
Вес, кг.
2.28
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE
TL-SG1016PE – это 16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор, 8 портов которого поддерживают PoE+. Он позволяет легко расширять проводную сеть, передавая питание и данные по кабелю Ethernet. Благодаря максимальному бюджету PoE до 110 Вт и до 30 Вт на порт TL-SG1016PE может питать такие устройства, как Wi-Fi точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. Благодаря режиму энергосбережения TL-SG1016PE может сохранять до 75% энергии, что делает его экономичным и экологичным решением для корпоративной сети.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
TL-SG1016PE – это 16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор, 8 портов которого поддерживают PoE+. Он позволяет легко расширять проводную сеть, передавая питание и данные по кабелю Ethernet. Благодаря максимальному бюджету PoE до 110 Вт и до 30 Вт на порт TL-SG1016PE может питать такие устройства, как Wi-Fi точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. Благодаря режиму энергосбережения TL-SG1016PE может сохранять до 75% энергии, что делает его экономичным и экологичным решением для корпоративной сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE - по цене 16360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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