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Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE

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Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631158
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х10
Вес, кг.
2.33

Описание товара Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE

SNR-S2200G-8T-POE поддерживает протоколы STP, RSTP, MSTP что позволяет строить на его базе отказоустойчивые сети избыточной топологоией. Каждый порт RJ45 оснащен грозозащитой, поэтому компоненты коммутатора защищены от выхода из строя при подаче на порт высокого напряжения.



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Отзывы о товаре Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
SNR-S2200G-8T-POE поддерживает протоколы STP, RSTP, MSTP что позволяет строить на его базе отказоустойчивые сети избыточной топологоией. Каждый порт RJ45 оснащен грозозащитой, поэтому компоненты коммутатора защищены от выхода из строя при подаче на порт высокого напряжения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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