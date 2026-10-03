Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х10
Вес, кг.
2.33
Описание товара Коммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE
SNR-S2200G-8T-POE поддерживает протоколы STP, RSTP, MSTP что позволяет строить на его базе отказоустойчивые сети избыточной топологоией. Каждый порт RJ45 оснащен грозозащитой, поэтому компоненты коммутатора защищены от выхода из строя при подаче на порт высокого напряжения.
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SNR-S2200G-8T-POE поддерживает протоколы STP, RSTP, MSTP что позволяет строить на его базе отказоустойчивые сети избыточной топологоией. Каждый порт RJ45 оснащен грозозащитой, поэтому компоненты коммутатора защищены от выхода из строя при подаче на порт высокого напряжения.
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