Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F 28G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F 28G
Коммутатор D-LINK DGS-1210-28/C1A разработан профессионалами для коммерческого использования. Устройство оснащено 24 портами 10-100-1000Base-T, которые предназначены для подключения оборудования посредством медных или оптоволоконных кабелей. При этом обеспечивается высокая скорость обмена данными для максимальной производительности. Коммутатор D-LINK DGS-1210-28/C1A оснащен современным веб-интерфейсом, позволяющим удаленно управлять настройками оборудования и сети. Корпус изготовлен из прочного металла, что обеспечивает долговечность. Модель обладает стандартными размерами, поэтому может быть монтирована в серверную стойку шириной 19 дюймов. Световые индикаторы помогут быстро и эффективность провести мониторинг состояния сети.
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