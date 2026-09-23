Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX
Коммутатор Ubiquiti USW-Flex – это компактное решение для уличного размещения и профессионального использования в корпоративной среде. При помощи этой модели возможна эффективная работа с сетью и распределение трафика. Коммутатор Ubiquiti USW-Flex относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы управления. Отличительной особенностью модели является проверка пакетов данных на предмет ошибок, только после которой осуществляется их отправка клиенту. Для этого в модели используется таблица на несколько тысяч MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов безопасности данная модель отличается высокой производительностью и защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 5 стандартных сетевых портов, каждый из которых поддерживает питание PoE. Устройство выполнено в компактном и прочном корпусе, благодаря чему может выдерживать различные негативные воздействия. Кроме того, модель отличается компактными размерами, за счет чего может легко монтироваться на стене или мачте. Для удобства использования модель снабжена индикацией из светодиодов. Поставка устройства осуществляется с набором креплений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 260 руб.3315 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитWi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 000 руб.3500 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 110 руб.3528 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 14 310 руб.3578 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
-
В наличииЦена 14 350 руб.3588 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1126P-24-250W
-
В наличииЦена 15 160 руб.3790 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 350 руб.3838 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 15 550 руб.3888 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX