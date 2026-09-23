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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX

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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 3
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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 5
Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 6
Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 6
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX
13 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i
Габаритные размеры, мм
122.5x28x107.1
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х6
Вес, кг.
4

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX

Коммутатор Ubiquiti USW-Flex – это компактное решение для уличного размещения и профессионального использования в корпоративной среде. При помощи этой модели возможна эффективная работа с сетью и распределение трафика. Коммутатор Ubiquiti USW-Flex относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы управления. Отличительной особенностью модели является проверка пакетов данных на предмет ошибок, только после которой осуществляется их отправка клиенту. Для этого в модели используется таблица на несколько тысяч MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов безопасности данная модель отличается высокой производительностью и защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 5 стандартных сетевых портов, каждый из которых поддерживает питание PoE. Устройство выполнено в компактном и прочном корпусе, благодаря чему может выдерживать различные негативные воздействия. Кроме того, модель отличается компактными размерами, за счет чего может легко монтироваться на стене или мачте. Для удобства использования модель снабжена индикацией из светодиодов. Поставка устройства осуществляется с набором креплений.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i
Габаритные размеры, мм
122.5x28x107.1
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti USW-Flex – это компактное решение для уличного размещения и профессионального использования в корпоративной среде. При помощи этой модели возможна эффективная работа с сетью и распределение трафика. Коммутатор Ubiquiti USW-Flex относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы управления. Отличительной особенностью модели является проверка пакетов данных на предмет ошибок, только после которой осуществляется их отправка клиенту. Для этого в модели используется таблица на несколько тысяч MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов безопасности данная модель отличается высокой производительностью и защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 5 стандартных сетевых портов, каждый из которых поддерживает питание PoE. Устройство выполнено в компактном и прочном корпусе, благодаря чему может выдерживать различные негативные воздействия. Кроме того, модель отличается компактными размерами, за счет чего может легко монтироваться на стене или мачте. Для удобства использования модель снабжена индикацией из светодиодов. Поставка устройства осуществляется с набором креплений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX - по цене 13610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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