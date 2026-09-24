Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
Коммутатор MikroTik — управляемое решение для построения производительной сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с, что позволяет гибко подключать сетевое оборудование и организовывать высокоскоростные соединения. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимых устройств по сетевому кабелю. Коммутатор работает на уровне L2, отличается управляемым типом и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей — практичный запас для стабильной работы разветвлённой сети. Благодаря форм-фактору RACK, настольной установке и продуманному набору портов MikroTik подходит для размещения как в стойке, так и на рабочем столе.
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