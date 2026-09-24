Top.Mail.Ru
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 1
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 2
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 3
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 4
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 3
  • Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 4
  • Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
13 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.15

Описание товара Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN

Коммутатор MikroTik — управляемое решение для построения производительной сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с, что позволяет гибко подключать сетевое оборудование и организовывать высокоскоростные соединения. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимых устройств по сетевому кабелю. Коммутатор работает на уровне L2, отличается управляемым типом и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей — практичный запас для стабильной работы разветвлённой сети. Благодаря форм-фактору RACK, настольной установке и продуманному набору портов MikroTik подходит для размещения как в стойке, так и на рабочем столе.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор MikroTik — управляемое решение для построения производительной сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с, что позволяет гибко подключать сетевое оборудование и организовывать высокоскоростные соединения. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимых устройств по сетевому кабелю. Коммутатор работает на уровне L2, отличается управляемым типом и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей — практичный запас для стабильной работы разветвлённой сети. Благодаря форм-фактору RACK, настольной установке и продуманному набору портов MikroTik подходит для размещения как в стойке, так и на рабочем столе.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN - по цене 13960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...