Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W
Он обеспечивает 24*FE + 2*GE/1SFP. 1-24 порта поддерживают стандартный режим питания PoE AF / AT, который позволяет интеллектуально идентифицировать оборудование, принимающее питание.Гигабитный восходящий порт может использоваться для подключения к сети на короткие расстояния. Благодаря одному комбинированному слоту SFP со скоростью 1000 Мбит/с коммутатор может удовлетворить текущие требования к пропускной способности восходящей линии связи Gigabit WLAN и цифрового видеонаблюдения высокой четкости. Работая с оптоволоконным модулем Tenda TEG311SM, коммутатор поддерживает максимальное расстояние передачи до 20 км. Продукт имеет 4-метровый буфер, который в два раза больше, чем аналогичные. Максимальная мощность одного порта составляет 30 Вт, а всего устройства - 250 Вт. При самостоятельном использовании он может обеспечить передачу данных и питание 24 IP-камер PoE, точек доступа и т.д. Исключительное качество, которому отдают предпочтение инженеры.
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