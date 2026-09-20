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Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W

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Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W - фото 1
Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572806
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
Порты
24хEthernet 10/100 Base-TX, 2хEthernet 10/100/1000 Base-T, 1хSFP 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
294х44х215
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х8
Вес, кг.
3.08

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W

Он обеспечивает 24*FE + 2*GE/1SFP. 1-24 порта поддерживают стандартный режим питания PoE AF / AT, который позволяет интеллектуально идентифицировать оборудование, принимающее питание.Гигабитный восходящий порт может использоваться для подключения к сети на короткие расстояния. Благодаря одному комбинированному слоту SFP со скоростью 1000 Мбит/с коммутатор может удовлетворить текущие требования к пропускной способности восходящей линии связи Gigabit WLAN и цифрового видеонаблюдения высокой четкости. Работая с оптоволоконным модулем Tenda TEG311SM, коммутатор поддерживает максимальное расстояние передачи до 20 км. Продукт имеет 4-метровый буфер, который в два раза больше, чем аналогичные. Максимальная мощность одного порта составляет 30 Вт, а всего устройства - 250 Вт. При самостоятельном использовании он может обеспечить передачу данных и питание 24 IP-камер PoE, точек доступа и т.д. Исключительное качество, которому отдают предпочтение инженеры.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1126P-24-250W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
Порты
24хEthernet 10/100 Base-TX, 2хEthernet 10/100/1000 Base-T, 1хSFP 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
294х44х215
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Он обеспечивает 24*FE + 2*GE/1SFP. 1-24 порта поддерживают стандартный режим питания PoE AF / AT, который позволяет интеллектуально идентифицировать оборудование, принимающее питание.Гигабитный восходящий порт может использоваться для подключения к сети на короткие расстояния. Благодаря одному комбинированному слоту SFP со скоростью 1000 Мбит/с коммутатор может удовлетворить текущие требования к пропускной способности восходящей линии связи Gigabit WLAN и цифрового видеонаблюдения высокой четкости. Работая с оптоволоконным модулем Tenda TEG311SM, коммутатор поддерживает максимальное расстояние передачи до 20 км. Продукт имеет 4-метровый буфер, который в два раза больше, чем аналогичные. Максимальная мощность одного порта составляет 30 Вт, а всего устройства - 250 Вт. При самостоятельном использовании он может обеспечить передачу данных и питание 24 IP-камер PoE, точек доступа и т.д. Исключительное качество, которому отдают предпочтение инженеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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