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Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
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  • Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648659
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T
Порты
20
Габаритные размеры, мм
280х180х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A)

ORIGO OS3110P/135W/A1A Коммутатор рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется управляемое гигабитное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3110P/135W/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T
Порты
20
Габаритные размеры, мм
280х180х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO OS3110P/135W/A1A Коммутатор рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется управляемое гигабитное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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