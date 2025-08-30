Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб.
В наличии
Код товара: 196787
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14 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х144
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х20х8
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
Управляемый коммутатор 2 уровня на базе SwOS имеет 24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ и обеспечивает подключение на канальной скорости с несколькими новыми коммутационными функциями. SFP-слот поддерживает как модули 1.25 Гбит SFP, так и 10 Гбит SFP+.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х144
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор 2 уровня на базе SwOS имеет 24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ и обеспечивает подключение на канальной скорости с несколькими новыми коммутационными функциями. SFP-слот поддерживает как модули 1.25 Гбит SFP, так и 10 Гбит SFP+.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. доехал без проблем. работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка,приятная цена,упаковано очень хорошо,все рабочее
Достоинства:
Комментарий:
Кому надо, тот знает что это и зачем. Цена норм, коммутатор рабочий. Можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные коммутаторы, по такой цене конкурентов просто нет
Достоинства:
Комментарий:
отличная техника. покупаю не первый раз. однозначно рекомендую
Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. доехал без проблем. работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка,приятная цена,упаковано очень хорошо,все рабочее
Достоинства:
Комментарий:
Кому надо, тот знает что это и зачем. Цена норм, коммутатор рабочий. Можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные коммутаторы, по такой цене конкурентов просто нет
Достоинства:
Комментарий:
отличная техника. покупаю не первый раз. однозначно рекомендую