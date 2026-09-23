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Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S - фото 1
  • Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S - фото 2
  • Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737789
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х9
Вес, кг.
3.7

Описание товара Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S

Управляемый коммутатор Netis уровня L2 — идеальное решение для тех, кто ищет гибкость и контроль в корпоративной или офисной сети. Компактный настольный форм-фактор не займет много места, но при этом обеспечит серьёзные возможности: 16 портов RJ45 с гигабитной скоростью для быстрой передачи данных и 2 SFP-порта по 1 Гбит/с для расширения сети. Объём таблицы MAC-адресов — 8000, что позволяет без труда поддерживать масштабные сетевые структуры. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от лишних проводов и блоков питания. Вес 1,85 кг делает устройство не только внушительным по возможностям, но и устойчивым на рабочей поверхности.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Netis уровня L2 — идеальное решение для тех, кто ищет гибкость и контроль в корпоративной или офисной сети. Компактный настольный форм-фактор не займет много места, но при этом обеспечит серьёзные возможности: 16 портов RJ45 с гигабитной скоростью для быстрой передачи данных и 2 SFP-порта по 1 Гбит/с для расширения сети. Объём таблицы MAC-адресов — 8000, что позволяет без труда поддерживать масштабные сетевые структуры. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от лишних проводов и блоков питания. Вес 1,85 кг делает устройство не только внушительным по возможностям, но и устойчивым на рабочей поверхности.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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