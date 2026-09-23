Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S
Управляемый коммутатор Netis уровня L2 — идеальное решение для тех, кто ищет гибкость и контроль в корпоративной или офисной сети. Компактный настольный форм-фактор не займет много места, но при этом обеспечит серьёзные возможности: 16 портов RJ45 с гигабитной скоростью для быстрой передачи данных и 2 SFP-порта по 1 Гбит/с для расширения сети. Объём таблицы MAC-адресов — 8000, что позволяет без труда поддерживать масштабные сетевые структуры. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от лишних проводов и блоков питания. Вес 1,85 кг делает устройство не только внушительным по возможностям, но и устойчивым на рабочей поверхности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 910 руб.3478 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 000 руб.3500 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 110 руб.3528 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 14 160 руб.3540 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
-
В наличииЦена 14 350 руб.3588 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1126P-24-250W
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитКоммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE
-
В наличииЦена 14 690 руб.3673 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
-
В наличииЦена 15 170 руб.3793 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 350 руб.3838 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 15 550 руб.3888 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST220GPR-2G2S