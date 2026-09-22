Коммутатор TP-Link SG2210P
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2210P
TP-Link выпускает управляемый настольный коммутатор, который сочетает в себе удобство и серьёзные сетевые возможности. Благодаря весу 1,4 кг устройство остаётся устойчивым на любой поверхности — подойдет как для офисов, так и для небольших серверных. Молниеносная базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек позволяет легко справляться с большими потоками информации, а 8 портов RJ45 дают гибкость в подключении целого парка устройств. Два дополнительных порта SFP расширяют горизонты интеграции. Размер таблицы MAC-адресов — 8000, что даёт прочный задел для разрастания вашей сети. Этот коммутатор поддерживает PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, позволяя питать совместимые устройства прямо по кабелю. Работая на уровне L2, он отлично подходит для централизованного и гибкого управления сетью. Надёжный выбор для динамичного бизнеса и домашних проектов, где важны и мощность, и комфорт развертывания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 130 руб.3533 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 14 180 руб.3545 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
-
В наличииЦена 14 360 руб.3590 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1126P-24-250W
-
В наличииЦена 14 570 руб.3643 руб. в СплитКоммутатор Управляемый SNR SNR-S2200G-8T-POE
-
В наличииЦена 14 710 руб.3678 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
-
В наличииЦена 15 180 руб.3795 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 350 руб.3838 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 15 570 руб.3893 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
-
В наличииЦена 15 950 руб.3988 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 16 130 руб.4033 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG5328F
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG2210P