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Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS

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Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
15 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,крепления
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х9
Вес, кг.
4.9

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS

Коммутатор SNR — управляемое L2-устройство для построения компактной сетевой инфраструктуры. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить его на рабочем месте или в телекоммуникационной зоне. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с. Такое сочетание интерфейсов обеспечивает гибкое подключение сетевых устройств и оптических линий. Таблица MAC-адресов на 8000 записей поддерживает работу с разветвлённой сетью. Коммутатор работает на уровне L2 и не поддерживает PoE.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,крепления
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR — управляемое L2-устройство для построения компактной сетевой инфраструктуры. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить его на рабочем месте или в телекоммуникационной зоне. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с. Такое сочетание интерфейсов обеспечивает гибкое подключение сетевых устройств и оптических линий. Таблица MAC-адресов на 8000 записей поддерживает работу с разветвлённой сетью. Коммутатор работает на уровне L2 и не поддерживает PoE.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS - по цене 15990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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