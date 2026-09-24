Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб. 
Начислим 265 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
16 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х7
Вес, г.
950

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A

Управляемый коммутатор D-Link в настольном форм-факторе — практичное решение для компактных офисов и рабочих групп. 8 портов RJ45 позволяют быстро подключить все ключевые устройства, а 2 порта SFP со скоростью передачи до 1 Гбит/с обеспечивают резерв для скоростных каналов или оптических линий. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает коммутатор универсальным для питания IP-камер, телефонов и других сетевых устройств — без лишних проводов и блоков питания. L2-уровень управления позволит гибко организовать внутреннюю сеть, а расширенная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. Надёжная базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек отвечает потребностям современных рабочих задач.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор D-Link в настольном форм-факторе — практичное решение для компактных офисов и рабочих групп. 8 портов RJ45 позволяют быстро подключить все ключевые устройства, а 2 порта SFP со скоростью передачи до 1 Гбит/с обеспечивают резерв для скоростных каналов или оптических линий. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает коммутатор универсальным для питания IP-камер, телефонов и других сетевых устройств — без лишних проводов и блоков питания. L2-уровень управления позволит гибко организовать внутреннюю сеть, а расширенная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. Надёжная базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек отвечает потребностям современных рабочих задач.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - по цене 16540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...