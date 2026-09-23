Top.Mail.Ru
Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM - фото 1
Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM - фото 2
Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM - фото 1
  • Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM - фото 2
  • Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 340 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W
17 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IP-COM
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W

Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM G1118P-16-250W - это неуправляемый коммутатор PoE, разработанный компанией IP-COM. Совместимый со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, он может интеллектуально идентифицировать устройства с питанием от PoE. При максимальной выходной мощности PoE 250 Вт и 30 Вт для одного порта он может подавать питание при передаче данных с точек доступа, IP-камер и IP-телефонов. Коммутатор поддерживает 4 режима работы, включая стандартный, приоритетный, расширенный и режимы VLAN, и является идеальным выбором для малого и среднего бизнеса, гостиниц, школ, заводов с требованиями к видеонаблюдению и беспроводным сетям.

Отзывы о товаре Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IP-COM
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM G1118P-16-250W - это неуправляемый коммутатор PoE, разработанный компанией IP-COM. Совместимый со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, он может интеллектуально идентифицировать устройства с питанием от PoE. При максимальной выходной мощности PoE 250 Вт и 30 Вт для одного порта он может подавать питание при передаче данных с точек доступа, IP-камер и IP-телефонов. Коммутатор поддерживает 4 режима работы, включая стандартный, приоритетный, расширенный и режимы VLAN, и является идеальным выбором для малого и среднего бизнеса, гостиниц, школ, заводов с требованиями к видеонаблюдению и беспроводным сетям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...