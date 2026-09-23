Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 340 руб.
В наличии
Код товара: 569963
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17 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W
Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM G1118P-16-250W - это неуправляемый коммутатор PoE, разработанный компанией IP-COM. Совместимый со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, он может интеллектуально идентифицировать устройства с питанием от PoE. При максимальной выходной мощности PoE 250 Вт и 30 Вт для одного порта он может подавать питание при передаче данных с точек доступа, IP-камер и IP-телефонов. Коммутатор поддерживает 4 режима работы, включая стандартный, приоритетный, расширенный и режимы VLAN, и является идеальным выбором для малого и среднего бизнеса, гостиниц, школ, заводов с требованиями к видеонаблюдению и беспроводным сетям.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Tenda G1118P-16-250W IP-COM G1118P-16-250W - это неуправляемый коммутатор PoE, разработанный компанией IP-COM. Совместимый со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, он может интеллектуально идентифицировать устройства с питанием от PoE. При максимальной выходной мощности PoE 250 Вт и 30 Вт для одного порта он может подавать питание при передаче данных с точек доступа, IP-камер и IP-телефонов. Коммутатор поддерживает 4 режима работы, включая стандартный, приоритетный, расширенный и режимы VLAN, и является идеальным выбором для малого и среднего бизнеса, гостиниц, школ, заводов с требованиями к видеонаблюдению и беспроводным сетям.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор IP-COM G1118P-16-250W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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