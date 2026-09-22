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Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
16
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A
16 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DGS-1018P, кабель питания, фиксатор для кабеля питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, комплект для монтажа, краткая инструкция по подключению.
Количество портов RJ45
16
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х32х9
Вес, кг.
4.4

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A

Коммутатор DGS-1018P оснащен 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Поддержка PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Возможность конфигурирования Коммутатор DGS-1018P оснащен DIP-переключателем с четырьмя режимами: Flow Control – для включения/выключения функции управления потоком; Port Isolation & Storm Control – для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов; Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания на портах; PD Alive – для включения/выключения функции PD Alive. Power over Ethernet 16 портов коммутатора DGS-1018P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1018P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Надежная конструкция Коммутатор DGS-1018P выполнен в прочном металлическом корпусе. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов. Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1018P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1018P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума. Установка Plug-and-play Коммутатор DGS-1018P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DGS-1018P, кабель питания, фиксатор для кабеля питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, комплект для монтажа, краткая инструкция по подключению.
Количество портов RJ45
16
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1018P оснащен 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Поддержка PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Возможность конфигурирования Коммутатор DGS-1018P оснащен DIP-переключателем с четырьмя режимами: Flow Control – для включения/выключения функции управления потоком; Port Isolation & Storm Control – для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов; Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания на портах; PD Alive – для включения/выключения функции PD Alive. Power over Ethernet 16 портов коммутатора DGS-1018P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1018P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Надежная конструкция Коммутатор DGS-1018P выполнен в прочном металлическом корпусе. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов. Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1018P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1018P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума. Установка Plug-and-play Коммутатор DGS-1018P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Купить Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A - по цене 16840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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