Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2
Компактный настольный коммутатор TP-Link с пятью портами RJ45 и поддержкой PoE 802.3af и 802.3at идеально впишется в рабочие пространства, где важна простота подключения и надёжность. Неуправляемый тип делает его готовым к работе без сложных настроек — просто подключайте устройства и пользуйтесь скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с. Дополнительные 5 SFP-портов с впечатляющей скоростью 25 Гбит/с расширяют возможности подключения для самых требовательных задач в локальной сети. Размер таблицы MAC-адресов на 4000 записей обеспечивает стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств. Решение уровня L2 отлично справляется с задачами распределения трафика в офисе или небольшом серверном помещении, удовлетворяя потребности современного бизнеса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
-
В наличииЦена 15 950 руб.3988 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 16 130 руб.4033 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG5328F
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-3200-28
-
В наличииЦена 16 320 руб.4080 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A
-
В наличииЦена 16 330 руб.4083 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1016PE
-
В наличииЦена 16 840 руб.4210 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1018P/B1A
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1118P-16-250W
-
В наличииЦена 17 470 руб.4368 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
-
В наличииЦена 17 740 руб.4435 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2