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Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2

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Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
5
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723602
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.54

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2

Компактный настольный коммутатор TP-Link с пятью портами RJ45 и поддержкой PoE 802.3af и 802.3at идеально впишется в рабочие пространства, где важна простота подключения и надёжность. Неуправляемый тип делает его готовым к работе без сложных настроек — просто подключайте устройства и пользуйтесь скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с. Дополнительные 5 SFP-портов с впечатляющей скоростью 25 Гбит/с расширяют возможности подключения для самых требовательных задач в локальной сети. Размер таблицы MAC-адресов на 4000 записей обеспечивает стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств. Решение уровня L2 отлично справляется с задачами распределения трафика в офисе или небольшом серверном помещении, удовлетворяя потребности современного бизнеса.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG105PP-M2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
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Страна производитель
Китай
Описание
Компактный настольный коммутатор TP-Link с пятью портами RJ45 и поддержкой PoE 802.3af и 802.3at идеально впишется в рабочие пространства, где важна простота подключения и надёжность. Неуправляемый тип делает его готовым к работе без сложных настроек — просто подключайте устройства и пользуйтесь скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с. Дополнительные 5 SFP-портов с впечатляющей скоростью 25 Гбит/с расширяют возможности подключения для самых требовательных задач в локальной сети. Размер таблицы MAC-адресов на 4000 записей обеспечивает стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств. Решение уровня L2 отлично справляется с задачами распределения трафика в офисе или небольшом серверном помещении, удовлетворяя потребности современного бизнеса.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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