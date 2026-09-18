Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN
Компактный управляемый коммутатор настольного исполнения на базе SwOS / RouterOS оснащён 4 портами SFP+ и гигабитным Ethernet-портом. отсутствие вентиляторов гарантирует его бесшумную работу. Функция двойной загрузки (Dual boot) предоставляет возможность выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете упрощённую, разработанную для коммутаторов ОС с характерными функциями, выбирайте SwOS. А если хотите использовать маршрутизацию и другие функции 3 уровня на своём CRS-устройстве — загружайте RouterOS. Выбор необходимой операционной системы доступен из RouterOS, SwOS или в настройках загрузчика RouterBOOT. Полный набор функций по привлекательной цене обеспечивает лучшее на рынке соотношение цена / производительность.
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