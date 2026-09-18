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Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN

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Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293798
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
650

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN

Компактный управляемый коммутатор настольного исполнения на базе SwOS / RouterOS оснащён 4 портами SFP+ и гигабитным Ethernet-портом. отсутствие вентиляторов гарантирует его бесшумную работу. Функция двойной загрузки (Dual boot) предоставляет возможность выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете упрощённую, разработанную для коммутаторов ОС с характерными функциями, выбирайте SwOS. А если хотите использовать маршрутизацию и другие функции 3 уровня на своём CRS-устройстве — загружайте RouterOS. Выбор необходимой операционной системы доступен из RouterOS, SwOS или в настройках загрузчика RouterBOOT. Полный набор функций по привлекательной цене обеспечивает лучшее на рынке соотношение цена / производительность.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный управляемый коммутатор настольного исполнения на базе SwOS / RouterOS оснащён 4 портами SFP+ и гигабитным Ethernet-портом. отсутствие вентиляторов гарантирует его бесшумную работу. Функция двойной загрузки (Dual boot) предоставляет возможность выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете упрощённую, разработанную для коммутаторов ОС с характерными функциями, выбирайте SwOS. А если хотите использовать маршрутизацию и другие функции 3 уровня на своём CRS-устройстве — загружайте RouterOS. Выбор необходимой операционной системы доступен из RouterOS, SwOS или в настройках загрузчика RouterBOOT. Полный набор функций по привлекательной цене обеспечивает лучшее на рынке соотношение цена / производительность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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